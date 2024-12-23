Дуров объявил, что Telegram впервые после введения монетизации стал прибыльным

В 2024 году число подписчиков Telegram Premium выросло втрое, превысив 12 миллионов, а доходы от рекламы «выросли в несколько раз». Об этом объявил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

По его словам, общая выручка Telegram в 2024 году превысила миллиард долларов. Он добавил, что компания «закрывает год с более чем 500 миллионами долларов денежных резервов, не включая криптоактивы»

«Как я и предсказывал, 2024 год оказался очень удачным для Telegram. Впервые за трехлетнюю историю монетизации Telegram стал прибыльным», — заявил Дуров.

Дуров считает, что пример Telegram показывает, что «социальные сети могут достичь финансовой устойчивости, оставаясь независимыми и уважая права пользователей».

Платная подписка (Telegram Premium) появилась в мессенджере в июне 2020 года.

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