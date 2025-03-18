В Кемеровской области школьник напал с ножом на одноклассника. На администрацию школы завели уголовное дело

В Кемеровской области в городе Юрга школьник ударил ножом одноклассника, сообщило региональное управление Следственного комитета.

По данным СК, конфликт между подростками продолжался длительное время, пострадавшему школьнику «неоднократно поступали угрозы».

Администрация школы и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних не предприняли необходимых мер и пытались скрыть инцидент, утверждает ведомство. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности (статья 293 УК РФ).

В пресс-релизе СК не уточняется, когда именно произошел инцидент и в какой школе. О самом происшествии в Следственном комитете узнали «в ходе мониторинга СМИ и соцсетей».

Издание NGS42 пишет, что ученик напал на одноклассника 17 марта, это произошло во время занятий в школе № 1. По предварительным данным, рамки металлоискателей в школе были отключены, а охранника на месте не было, что позволило одному из школьников пронести нож.

«Я не знаю, что могу говорить, поэтому ничего комментировать не буду, может быть, своими словами только хуже сделаю», — сказала журналистам директор школы Анастасия Соломатова.

Как сообщили РИА Новости в СК, пострадавший школьник находится на амбулаторном лечении, угрозы его жизни нет.

11 марта в Нижнем Новгороде 14-летний школьник ударил ножом двух восьмиклассников. Местные СМИ писали, что причиной нападения могло стало то, что школьника «постоянно задирали» одноклассники, сам он был «тихим и безобидным». Вскоре после нападения подростка задержали.