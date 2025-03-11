В Нижнем Новгороде школьник ударил ножом двух одноклассников. Его задержали

В Нижнем Новгороде задержали 14-летнего школьника, который ударил ножом двух восьмиклассников. Об этом сообщает NN.ru.

Инцидент произошел днем 11 марта в школе № 117 в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Ученик восьмого класса ударил ножом двух одноклассников во время урока. По версии прокуратуры, между школьниками произошла «конфликтная ситуация».

Двое пострадавших учеников находятся в больнице, у них резаные раны шеи. Их жизням ничего не угрожает.

NN.ru пишет, что причиной нападения могло стало то, что школьника «постоянно задирали» одноклассники, сам он был «тихим и безобидным».

После нападения школьник бросил нож и убежал. Как пишет близкий к силовикам телеграм-канал Baza, подросток пытался спрятаться на опоре ЛЭП. По информации канала, мальчик успел позвонить родственникам и признаться в том, что сделал. Он якобы сказал им, что «эти голоса» доводили его восемь лет, имея в виду своих одноклассников.

«Он в принципе был общительный. Но примерно два месяца назад он покрасил волосы в белый цвет и перестал вообще со всеми общаться. Раньше мы хорошо с ним дружили», — рассказал NewsNN один из учеников. Другой ученик утверждает, что конфликт между нападавшим и пострадавшими был не единичным: «Словесная перепалка была, его унижали. Ссоры были постоянно, каждый день. И в тот момент, когда произошло нападение, тоже была ссора».