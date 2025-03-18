В Екатеринбурге суд назначил принудительные работы полицейским, которые наблюдали за убийством аспиранта из Габона

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал бывших полицейских Геннадия Изергина и Ивана Олейникова, которые наблюдали за нападением на аспиранта из Габона, виновными в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 293 УК). Им назначили по три года и пять месяцев принудительных работ, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, утром 18 августа 2023 года полицейские, находясь в патрульном автомобиле на перекрестке улиц 8 марта и Малышева, стали свидетелями нападения на 32-летнего уроженца Габона, аспиранта Уральского федерального университета Франсуа Нджелассили.

«Игнорируя неоднократные попытки со стороны очевидцев привлечь их к предотвращению незаконных действий, <…> не предприняли необходимых мер, направленных на пресечение преступления, а также задержание мужчины, 2000 года рождения и доставление его в органы внутренних дел», — говорится в сообщении.

Франсуа Нджелассили умер в результате ножевого ранения.

Согласно видеозаписи, которую опубликовало издание E1.ru, полицейские вели беседу между собой во время драки. Они почти пять минут обсуждали участников драки, передразнивали свидетелей преступления, которые просили полицейских вмешаться, и отпускали расистские комментарии.

Ленинский районный суд Екатеринбурга в сентябре 2024 года приговорил к восьми годам лишения свободы местного жителя Данила Фомина, обвиненного в убийстве Нджелассили. Близкие погибшего говорили, что Фомин ударил его ножом из-за расовой неприязни. Сторона защиты утверждала, что драка началась из-за девушки и Фомин действовал лишь в целях самообороны.

Полицейских Изергина и Олейникова, наблюдавших за происходящим, уволили из МВД «по отрицательным мотивам». Изначально против них возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. По этой статье им грозило до 10 лет лишения свободы.

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