Трамп заявил, что договорился с Путиным о немедленной остановке ударов по энергетике и инфраструктуре Украины (но не о полном прекращении огня)

Президент США Дональд Трамп прокомментировал разговор с Владимиром Путиным в соцсети TruthSocial, назвав беседу «очень хорошей и продуктивной».

Мой сегодняшний телефонный разговор с президентом России Путиным был очень хорошим и продуктивным. Мы договорились о немедленном прекращении огня по всей энергетике и инфраструктуре с пониманием, что мы будем работать быстро, чтобы добиться полного прекращения огня и, в конечном итоге, окончания этой ужасной войны между Россией и Украиной», — написал он.

Трамп добавил, что обсуждались «многие элементы» соглашения о мире, «включая тот факт, что гибнут тысячи солдат, и оба, президент Путин и президент Зеленский хотели бы, чтобы это закончилось». «Этот процесс сейчас идет в полную силу, и надеюсь, ради человечества мы выполним эту работу», — говорится в сообщении Трампа.

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