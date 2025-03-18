«Сетевые свободы» нашли решение суда, свидетельствующее, что Telegram не выдает данные пользователей правоохранительным органам (за исключением дел о теракте)

Мессенджер Telegram не выдает данные пользователей российским правоохранительным органам — за исключением дел, связанных с терроризмом. Это следует из одного из решений Верховного суда Башкортостана, внимание на которое обратил внимание проект «Сетевые свободы».

Как сообщили правозащитники, речь идет об административном деле по статье 20.3.1 КоАП («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Оно рассматривалось в отношении местного жителя из-за комментариев в телеграм-чатах.

В материалах дела отмечается, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что владелец одного и того же телефона выходил в телеграм с двух аккаунтов — однако «получить точные данные» о нем не удалось, поскольку «компания Telegram Messenger, Inc не взаимодействует с правоохранительными органами России за исключением выдачи сведений о лицах, в отношении которых возбуждены уголовные дела по статье „Террористический акт“». В итоге суд закрыл административное дело.

Из опубликованного «Сетевыми свободами» фрагмента решения суда неясно, когда оно было принято и в отношении кого. Другие подробности дела также не приводятся, имя фигуранта неизвестно. Не указывается и какие данные были запрошены в ходе оперативных мероприятий. «Медузе» не удалось найти на сайте Верховного суда Башкортостана решение, подходящее под указанные параметры.

В августе 2024 года основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции. Его обвинили в соучастии в распространении наркотиков и детской порнографии и в других преступлениях, которые могли совершать пользователи созданного им мессенджера — из-за того, что Telegram отказывался сотрудничать с правохранительными органами. Дурова отпустили под залог, в марте 2025 года ему разрешили временно покинуть Францию и уехать в Дубай.

После задержания Дурова мессенджер, как отмечал журналист Андрей Захаров, изучивший публикуемые компанией отчеты о прозрачности, «резко нарастил сотрудничество с французскими силовиками»: количество удовлетворенных запросов по сравнению с началом 2024 года к его концу увеличилось в 80 раз. Отчета по России за 2024 год пока нет. Захаров предположил, что и там «мы увидим официальные примеры сотрудничества с российскими ментами», хотя до этого в отчетах по РФ «всегда был ноль».

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