10 стран Евросоюза подтвердили свою готовность искать «альтернативные источники финансирования» для «Радио Свобода»

10 стран Евросоюза подписали совместное заявление о готовности «искать альтернативные источники финансирования» для «Радио Свобода», которое оказалось под угрозой закрытия из-за сокращения финансирования властями США.

Заявление, как сообщает сама «Радио Свобода», подписали Австрия, Бельгия, Чехия, Эстония, Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Словения и Швеция. В нем говорится, что «Радио Свобода» «сыграло жизненно важную роль в предоставлении независимой, непредвзятой и основанной на фактах информации гражданам, особенно в регионах, где свобода прессы находится под угрозой». «На протяжении всей Холодной войны оно служило важнейшим источником достоверных новостей для аудитории за железным занавесом, сыграв ключевую роль в истории многих наших стран», — говорится в документе.

Авторы заявления отмечают, что «Радио Свобода» «вносит свой вклад в обеспечение европейской безопасности», и его ликвидация «стала бы подарком противникам Европы» (цитата по «Радио Свобода»).

Инициативу о поддержке «Радио Свобода» выдвинула Чехия. По данным издания Politico, которое ссылается на неназванного дипломата, именно Прага подняла этот вопрос на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 17 марта. Эту идею поддержали и другие страны.

Глава евродипломатии Кая Каллас отмечала, что Евросоюзу будет непросто «заполнить пустоту, которую оставляют США», потому что у ЕС «много организаций, которые обращаются с той же просьбой», но добавила, что главы МИД «подтолкнули к обсуждению этого вопроса и поиску пути».

14 марта Дональд Трамп подписал указ о сокращениях в семи федеральных агентствах — и в том числе Агентстве США по глобальным медиа, которое курирует «Голос Америки» и «Радио Свобода». После этого радио «Голос Америки» заявило о приостановке работы, а его сотрудники начали получать официальные уведомления об увольнении. «Радио Свобода» официально об остановке работы пока не сообщало. Руководство, как писало издание «Агентство» сказало сотрудникам, что будет обжаловать решение, и пообещало выплатить зарплаты за март.

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