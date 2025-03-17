Движение «Ансар Аллах» (йеменские хуситы) заявили, что дважды за сутки атаковали американский авианосец «Гарри Трумэн» в Красном море.

В ходе атаки, продолжавшейся несколько часов, были использованы баллистические и крылатые ракеты и беспилотники, говорится в заявлении военного представителя группировки Яхьи Сари. Хуситы утверждают, что американские военные самолеты после этого были вынуждены вернуться назад. Нападение на авианосец и сопровождающие его корабли стало ответом «на агрессию США» в отношении Йемена, заявил Сари.

Центральное командование США не комментировало атаки. В твите, опубликованном в ночь на 17 марта, оно сообщает, что операция, начатая американскими военными против хуситов 15 марта, продолжается.

В cвою очередь высокопоставленный представитель министерства обороны США сообщил Fox News, что американские военные корабли сбили более 10 беспилотников хуситов, нацеленных на авианосную ударную группу. По его словам, дроны были сбиты «задолго до того», как они стали представлять серьезную угрозу.

С осени 2023 года йеменские хуситы регулярно нападают на гражданские суда и военные корбали в Красном море. В ноябре группировка заявила, что будет атаковать все суда, как-либо связанные с Израилем, назвав свои действия ответом на «американо-израильскую агрессию в секторе Газа», однако нападениям подверглись и множество торговых судов из разных стран.

В январе 2025 года, после своего вступления в должность президента США, Дональд Трамп подписал указ о повторном признании хуситов иностранной террористической организацией (Foreign Terrorist Organization). Он уже включал хуситов в список террористов во время своего первого срока, однако администрация пришедшего ему тогда на смену Джо Байдена отменила это решение. В ООН предупреждали, что включение хуситов в список террористов приведет к тяжелому кризису и риску широкомасштабного голода в Йемене.

15 марта Центральное командование США начало широкомасштабную операцию против йеменских хуситов, чтобы «защитить американские судоходные активы и сдержать террористические угрозы». Группировка заявила, что в результате американских ударов погибли 53 человека, в числе которых были дети и женщины; ранены еще 98 человек. Также хуситы обвинили американцев в ударе по хлопкоочистительной фабрике в Ходейде вечером 16 марта.

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