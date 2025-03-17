В Северной Македонии задержали около 20 человек по делу о пожаре в ночном клубе. Из-за использования пиротехники там погибли 59 человек, более 150 ранены

Министр внутренних дел Северной Македонии Панче Тошковски сообщил, что полиция провела первые задержания в рамках расследования, начатого после пожара в ночном клубе Pulse в городе . По данным Reuters, задержаны около 20 человек, в то же время BBC News пишет о 15 задержанных.

Среди задержанных — сын владельца клуба Pulse, чиновники, а также один из участников популярного в стране хип-хоп дуэта DNK, выступавшего в клубе. Также власти приняли решение о задержании как минимум трех человек, пострадавших в результате пожара, но их возьмут под стражу после того, как их состояние улучшится, отметила газета «Новая Македония».

Премьер-министр Северной Македонии Христиан Мицкоски заявил, что министерство экономики незаконно выдало клубу Pulse лицензию, необходимую для работы. Глава правительства пообещал, что все виновные предстанут перед судом, «независимо от того, кто они».

Пожар в ночном клубе Pulse произошел в ночь на 16 марта, когда там находились около 500 человек. Во время выступления дуэта DNK в клубе использовали пиротехнику, из-за чего загорелся потолок, после чего зрители попытались выбраться через единственный выход. Представитель прокуратуры сообщил BBC News, что только один из участников DNK выжил, он госпитализирован.

По последним данным, погибли 59 человек, в том числе трое детей, ранения получили 155 человек, среди них — более 20 детей. Власти сообщили, что состояние здоровья 20 пострадавших оценивается как тяжелое.

Большинство пострадавших, около 90 человек, госпитализированы в больницы Северной Македонии, а 44 человек направили на лечение в Болгарию, Сербию и Грецию. Кроме того, восемь человек собираются отправить в Хорватию и Румынию,

В Северной Македонии объявлен семидневный национальный траур.