В Северной Македонии в результате пожара в ночном клубе погибли 59 человек

В результате пожара, возникшего в ночь на 16 марта во время концерта в ночном клубе города Кочани в Северной Македонии, по последним данным, погибли 59 человек, более 100 человек пострадали, сообщает Reuters.

Пожар начался после использования пиротехники во время концерта в клубе Pulse. Искры попали в потолочное покрытие, которое загорелось.

Вход в клуб Pulse, где произошел пожар. 16 марта 2025 года Ognen Teofilovski / Reuters / Scanpix / LETA

По словам главы МВД страны Панче Тошковски, которые приводит AFP, в клубе сработала система пожаротушения, но все помещение было охвачено огнем и сильно задымлено. Потолочное покрытие, по данным главы МВД, было сделано из легковоспламеняющихся материалов.

Клуб Pulse после пожара. 16 марта 2025 года Georgi Licovski / EPA / Scanpix / LETA

Премьер-министр Северной Македонии Христиан Мицкоски написал в фейсбуке: «Гибель стольких молодых людей невосполнима, боль семей, любимых и друзей неизмерима». «Я призываю все компетентные учреждения — службы здравоохранения, соответствующие органы власти — принять срочные меры для оказания помощи пострадавшим и поддержки семьям погибших», — добавил он.

В Кочани, расположенном примерно в 100 километрах на восток от столицы страны — Скопье — живут около 30 тысяч человек.