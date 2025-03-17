В Минске к семи годам колонии приговорили гражданина Японии. Его обвинили в «агентурной деятельности» на территории Беларуси

Суд в Минске приговорил гражданина Японии Наканиси Масатоси к семи годам лишения свободы по делу о сотрудничестве с иностранной спецслужбой, сообщает издание «Зеркало» со ссылкой на Генпрокуратуру Беларуси.

Обвиняемого признали виновным «в сотрудничестве иностранного гражданина со специальной службой, органом безопасности и разведывательным органом иностранного государства, сопряженном с действиями, заведомо направленными на причинение вреда национальной безопасности Беларуси». По версии обвинения, Наканиси Масатоси с 2018 по 2024 годы «осуществлял на территории Беларуси агентурную деятельность».

По решению суда, гражданина Японии отправят в исправительную колонию усиленного режима. Согласно приговору, он также должен выплатить штраф в размере 500 базовых величин (21 тысяча белорусских рублей, около 537 тысяч российских рублей).

Наканиси Масатоси задержали в июле 2024 года. Через несколько месяцев государственный телеканал «Беларусь 1» выпустил о нем сюжет, объявив, что в Гомеле задержали сотрудника японских спецслужб. «Зеркало» отмечало, что тезка задержанного работал в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины и преподавал японский язык на курсах Института дополнительного образования.

Как отмечает «Зеркало», в декабре стало известно о задержании в Беларуси еще одного японца. Его имя неизвестно. Сообщалось, что речь идет об авторе тревел-блога «Этеру», который путешествовал по миру и рассказывал о транспорте и инфраструктуре разных стран. Его задержали, когда он снимал путепровод в Гомельской области.