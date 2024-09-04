В Беларуси, по данным государственных СМИ, задержан сотрудник спецслужб Японии

Государственный телеканал «Беларусь 1» выпустил 4 сентября сюжет о том, что в Гомеле задержали сотрудника японских спецслужб. Кратко о репортаже рассказывает издание «Зеркало».

Белорусские государственные медиа утверждают, что задержанный агент собирал информацию о социально-политической обстановке в Беларуси, происходящем на белорусско-украинской границе, а также занимался съемкой военной инфраструктуры.

Во время допроса задержанный сказал по-русски: «Мои действия могут быть опасны для Беларуси».

Как отмечает «Зеркало», в сюжете задержанный японец представился как Наканиси Масатоси. Человек с таким именем и фамилией работает в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины, следует из данных на сайте вуза. Он преподает японский язык на обучающих курсах Института дополнительного образования.

В КГБ Беларуси на момент публикации не комментировали информацию о задержании сотрудника японских спецслужб.