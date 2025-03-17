Суд ограничил штраф для Google за блокировку российских ютьюб-каналов 91 квинтиллионом рублей. До этого сумма неограниченно росла каждый день

Арбитражный суд Москвы 7 марта ограничил начисление неустойки, которую Google должен заплатить за блокировку ютьюб-каналов российских телекомпаний. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд постановил, что сумма неустойки не должна была увеличиваться с 18 октября 2023 года — в тот день российское ООО «Гугл» объявило о банкротстве и, соответственно, с того дня не имело возможности исполнить решение российского суда о разблокировке . На эту дату сумма штрафа составляла 91,5 квинтиллиона рублей.

Штраф компании Google российский суд назначил в 2021 году — за отказ восстановить заблокированные ютьюб-каналы российских телекомпаний, в числе которых были Первый канал, ВГТРК, НТВ, «Звезда». В соответствии с российским законодательством, сумма штрафа удваивалась каждую неделю до выполнения решения. К концу января 2025 года она составляла два дуодециллиона рублей (двойка и 39 нулей).

Совокупное чистое мировое богатство оценивается чуть менее чем в 500 триллионов долларов. С учетом ограничений долг Google, который компания должна выплатить российским властям, превышает эту сумму примерно в 200 тысяч раз.