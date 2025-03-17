Руанда, поддерживающая повстанцев в ДР Конго, разорвала дипломатические отношения с Бельгией (бывшей метрополией обеих стран)

Руанда объявила о разрыве дипломатических отношений с Бельгией. Бельгия — бывшая метрополия Руанды и Демократической республики Конго, где сейчас продолжается восстание группировки М23 (Руанда оказывает ей поддержку), пишет Reuters.

Власти Руанды обвинили Бельгию в «жалких попытках сохранить свои неоколониальные заблуждения» и в манипулировании общественным мнением с целью выставить африканскую страну в негативном свете. Все бельгийские дипломаты должны будут покинуть Руанду в течение 48 часов.

МИД Бельгии заявил, что предпримет зеркальные шаги и вышлет руандийских дипломатов (всех или некоторых, не уточняется).

На востоке ДР Конго в последние несколько месяцев перешел в горячую фазу продолжающийся много лет вялотекущий конфликт между повстанцами из группировки М23 и центральным правительством. Повстанцы ведут наступление и уже захватили несколько крупных городов.

Власти ДР Конго обвиняют Руанду в прямой военной и финансовой поддержке повстанцев, эти обвинения подтверждаются выводами экспертов ООН. Руанда категорически отрицает свою причастность к деятельности М23.

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