Сейчас нет «никаких наметок» по поводу возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Пока невозможно говорить о сроках, потому что нет никаких наметок. Если президенты примут решение, то встреча будет, конечно, готовиться в те сроки, которые установят сами главы государств», — сказал он.

Песков отметил, что сейчас Москва и Вашингтон идут «по пути реанимации наших двусторонних отношений и восстановления различных режимов диалога на разных уровнях».

Трамп и Путин, как ожидается, 18 марта проведут телефонный разговор.

В последний раз до этого президенты США и России говорили по телефону 12 февраля. Сразу после этого страны договорились начать двусторонние консультации, направленные на прекращение российско-украинской войны. Уже через шесть дней делегации США и России встретились в Эр-Рияде — это была первая официальная двусторонняя встреча с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Источники The Moscow Times в российской власти сообщали, что в Кремле обсуждают возможность встречи Путина и Трампа в апреле или в мае. По их словам, в Москве предпочли бы максимально откладывать встречу, чтобы добиться больших уступок от США на фоне продолжающегося российского наступления, но при этом опасаются, что если ее затягивать слишком долго, Вашингтон может потерять к ней интерес.