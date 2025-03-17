Павел Дуров подтвердил, что уехал в Дубай с разрешения властей Франции 

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров подтвердил, что вернулся в Дубай. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Как вы, возможно, слышали, я вернулся в Дубай после нескольких месяцев, проведенных во Франции из-за расследования, связанного с деятельностью преступников в Telegram. Процесс продолжается, но приятно вернуться домой», — говорится в посте.

Он поблагодарил следственных судей «за то, что они позволили этому случиться».

Дуров также поблагодарил адвокатов и свою команду за их усилия «демонстрировать то, что в вопросах модерации контента, сотрудничества и борьбы с преступностью Telegram многие годы не только соответствовал правовым обязательствам, но превосходил их».

По информации AFP, Дуров покинул Францию утром 15 марта. Источник агентства утверждал, что следственный судья разрешил бизнесмену покинуть Францию «на несколько недель».

Павел Дуров находился во Франции под судебным контролем в связи с расследованием, проводимым в отношении него. Во Франции основателя Telegram обвиняют в соучастии в распространении наркотиков и детской порнографии, а также в отказе предоставлять информацию по запросам правоохранительных органов.

Вскоре после задержания Дурова во Франции Telegram обновил условия предоставления услуг и политику конфиденциальности. Раньше компания обещала выдавать властям IP-адреса и телефонные номера только подозреваемых в терроризме, теперь же список таких лиц расширили до пользователей, «вовлеченных в преступную деятельность, которая нарушает условия предоставления услуг Telegram».