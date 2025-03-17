Глава «Победы» предложил удерживать в стране пилотов льготной ипотекой и обязательной отработкой в российских компаниях

Гендиректор авиакомпании «Победа» Дмитрий Тыщук заявил, что для удержания в России высококвалифицированных авиационных специалистов необходимы дополнительные инструменты — например, льготная ипотека. Об этом он сказал в интервью РБК.

По его словам, с учетом роста авиаперевозок в мире спрос на российских специалистов за рубежом будет расти.

«Для персонала такие предложения могут быть привлекательными, риск оттока кадров существует. Чтобы это нивелировать, нужны какие-то инструменты, например ввести льготную ипотеку для высококвалифицированных кадров, как делали для IT-специалистов», — заявил он.

По словам Тыщука, обсуждение такой инициативы ведется внутри группы «Аэрофлот», в которую входит «Победа».

Он также считает, что удержанию специалистов способствовало бы включение в договор с работодателем обязательства отработать после обучения несколько лет в российской компании.

«Экономика наша от этого точно бы выиграла. Наша система образования готовит высококлассных специалистов за счет государства, авиакомпании поднимают их профессиональный уровень в ходе эксплуатации, а потом человек уезжает за рубеж. Если человек для себя четко решает, что он уедет за границу, он выплачивает затраты пропорционально отработанному сроку», — пояснил Тыщук.

В начале февраля Минздрав России подготовил поправки, в которых предлагает ввести систему обязательных отработок для выпускников медицинских вузов, обучающихся за счет бюджета. Если они будут одобрены, то выпускники медицинских вузов должны будут три года отработать в государственной или частной клинике, которая оказывает помощь в рамках программы госгарантий (в том числе по ОМС).