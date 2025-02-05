Минздрав РФ предложил ввести обязательную отработку для учившихся на бюджете в медвузах. Отказавшихся заставят компенсировать затраты на обучение в двойном размере

Минздрав России подготовил поправки, в которых предлагает ввести систему обязательных отработок для выпускников медицинских вузов, обучающихся за счет бюджета. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документ ведомства.

Инициатива Минздрава предполагает поправки к закону «Об образовании». Если она будет одобрена, то выпускники медицинских вузов должны будут три года отработать в государственной или частной клинике, которая оказывает помощь в рамках программы госгарантий (в том числе по ОМС). Аналогичная отработка предусматривается и для выпускников колледжей, она продлится два года.

Выпускники, отучившиеся на бюджетном отделении, смогут сами выбирать регион и медицинскую организацию. Они должны будут трудоустроиться в течение одного года после окончания вуза или колледжа. Если этого не произойдет, им придется компенсировать бюджетные затраты на обучение в двукратном размере.

Источник «Коммерсанта» в Минздраве подтвердил, что соответствующий законопроект действительно готовится. Коснутся ли нововведения студентов, которые уже учатся на бюджете, неизвестно.

По мнению юриста Алины Лактионовой, введение таких условий как обязательное трудоустройство «ограничивает доступность образования и свободу выбора работы». В свою очередь директор НМИЦ имени Алмазова Минздрава РФ Евгений Шляхто считает, что инициатива повысит качество медпомощи первичного звена и поможет решить проблему с нехваткой кадров в отрасли.

В докладе экспертов Высшей школы экономики говорилось, что в российской системе здравоохранения нарастает дефицит специалистов. В частности, численность врачей в медицинских учреждениях, подведомственных Минздраву России, снизилась с 608,7 тысячи в 2000 году до 541,5 тысячи в 2022 году. При этом общая численность врачей в стране за тот же период выросла с 680,2 тысячи до 744,1 тысячи. По мнению авторов доклада, это признак перемещения медицинских работников из государственного в негосударственный сектор.