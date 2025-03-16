Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ. Эту должность занял генерал-майор Андрей Гнатов, сообщается в телеграм-канале Генштаба.

Гнатов в конце февраля был назначен заместителем начальника Генштаба ВСУ, а до этого восемь месяцев занимал пост командующего объединенных сил ВСУ, напоминает «РБК-Украина».

На новом посту Гнатову предстоит «повысить эффективность управленческой вертикали ВСУ, в частности в процессе реорганизации и внедрения корпусной структуры, оперативность в принятии и реализации решений ставки верховного главнокомандующего, а также воплощение боевого опыта в планировании и управлении войсками», — говорится в сообщении.

Возглавлявший Генштаб ВСУ генерал-лейтенант Анатолий Баргилевич станет генеральным инспектором Минобороны Украины. Он займется «контролем за процессами реформ, которые внедряются в армии, проверкой соблюдения законодательства и принятых решений в системе Минобороны с учетом его богатого управленческого опыта, полученного в Вооруженных Силах», заявили в Генштабе ВСУ.

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