Подозреваемому в убийстве бывшего участника «Правого сектора» Демьяна Ганула в Одессе предъявили обвинения. СБУ назвала его дезертиром и не исключила «российский след»

Правоохранительные органы Украины задержанному по обвинению в убийстве 14 марта в Одессе активиста и бывшего участника «Правого сектора» Демьяна Ганула.

Подозреваемому вменяются в вину «умышленное убийство, совершенное по заказу» (ст. 115 УК Украины) и «незаконное обращение с оружием» (ст. 263 УК Украины), пишет «Суспильне». Прокуратура просит отправить его под арест без возможности освобождения под залог.

Имя подозреваемого не раскрывается. Служба безопасности Украины 14 марта сообщила, что речь идет о 46-летнем дезертире из ВСУ, который находился в розыске с 23 февраля 2025 года. В качестве версий, сообщала тогда СБУ, рассматривается заказное убийство и проверяется возможный «российский след».

Заместитель председателя Нацполиции Украины Андрей Небытов в эфире телемарафона, в свою очередь, сообщил, что рассматриваются три основные версии убийства.

«Прежде всего, это, конечно же, заказное убийство, совершенное в связи с профессиональной и общественной деятельностью потерпевшего. Также рассматриваем версию, что совершено это убийство из-за личной неприязни. И, конечно же, мы рассматриваем и „российский след“, потому что знаем, что этот человек [Ганул — прим. „Медуза“] был очень известен своей проукраинской позицией», — сказал он (цитата по «Украинской правде»).

Демьян Ганул был одним из участников столкновений между активистами пророссийского движения «Антимайдан» и активистами проукраинского «Евромайдана» в Одессе, происходивших 2 мая. Тогда часть пророссийских активистов укрылись в Доме профсоюзов, начался пожар, в результате которого люди оказались заблокированы в здании. В ходе столкновений погибли 48 человек. Позднее Ганул участвовал в акциях, направленных, по словам их организаторов, на декоммунизацию и дерусификацию. В последнее время Ганул публично выступал против тех, кто критиковал мобилизацию в Украине и действия ТЦК (аналог военкоматов), писали украинские СМИ.

В России Ганула обвиняли в уничтожении либо повреждении воинских захоронений, памятников или других мемориальных сооружений (ч.1 ст. 243.4 УК РФ) и нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, либо угрозе его совершения (ч.2 ст. 360 УК РФ). В апреле 2024 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал его.