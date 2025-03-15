В США в результате шторма погибли более 15 человек

По меньшей мере 16 человек погибли в результате сильных гроз и торнадо, которые обрушились на Юг и Средний Запад США, сообщает NBC News 15 марта.

В штате Миссури, по данным властей, погибли не менее 10 человек. Более 316 тысяч человек остались без электричества.

В штате Арканзас в результате торнадо погибли три человека и не менее 29 получили ранения. В Арканзасе из-за гроз и торнадо ввели чрезвычайное положение.

Кроме того, три человека погибли в результате ураганов в районе города Амарилло, штат Техас.

Предупреждения о торнадо объявили в некоторых районах Иллинойса, Миссури, Арканзаса, Миссисипи, Индианы и Кентукки.

Последствия урагана в округе Эллиот, штат Миссисипи