Более 30 человек погибли в США в результате шторма и торнадо
В США в результате сильных штормов и серии торнадо погибли не менее 33 человек, в том числе 12 в Миссури, сообщает CNN. Всего стихийное бедствие затронуло шесть штатов, в том числе Канзас, где известно о восьми погибших, Миссисипи, где погибли шесть человек. По три человека погибли в Арканзасе и Техасе. В Оклахоме известно об одной жертве.
Местные власти сообщают о разрушенных домах и поврежденной инфраструктуре.
Метерологическая служба США предупредила о риске торнадо и в других штатах — Алабаме, Теннесси, Джорджии и Флориде. Ожидается, что на восточном побережье США в ближайшее время пройдут сильные ливни, сопровождающиеся штормовым ветром.
Для Алабамы и Миссури впервые с мая 2024 года и всего пятый раз в истории был объявлен высший, пятый уровень угрозы штормов. Позднее уровень угрозы был снижен до четвертого из пяти.