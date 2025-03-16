Более 30 человек погибли в США в результате шторма и торнадо

В США в результате сильных штормов и серии торнадо погибли не менее 33 человек, в том числе 12 в Миссури, сообщает CNN. Всего стихийное бедствие затронуло шесть штатов, в том числе Канзас, где известно о восьми погибших, Миссисипи, где погибли шесть человек. По три человека погибли в Арканзасе и Техасе. В Оклахоме известно об одной жертве.

Местные власти сообщают о разрушенных домах и поврежденной инфраструктуре.

Поплар-Блафф, штат Миссури. 15 марта 2025 года Brad Vest / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

Метерологическая служба США предупредила о риске торнадо и в других штатах — Алабаме, Теннесси, Джорджии и Флориде. Ожидается, что на восточном побережье США в ближайшее время пройдут сильные ливни, сопровождающиеся штормовым ветром.

Бриджетон, Миссури. 15 марта 2025 года Robert Cohen / St. Louis Post-Dispatch / AP / Scanpix / LETA

Вилла-Ридж, Миссури. 14 марта 2025 года Robert Cohen / St. Louis Post-Dispatch / AP / Scanpix / LETA

Для Алабамы и Миссури впервые с мая 2024 года и всего пятый раз в истории был объявлен высший, пятый уровень угрозы штормов. Позднее уровень угрозы был снижен до четвертого из пяти.