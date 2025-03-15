В Белграде автомобиль въехал в толпу на акции протеста

Водитель автомобиля BMW сбил трех человек во время акции протеста в районе Жарково в Белграде, сообщила газета Blic 15 марта.

На видеозаписи инцидента видно, что водитель въезжает в людей, когда они идут по улице, после чего уезжает с места происшествия.

Полиция быстро обнаружила и задержала 50-летнего водителя автомобиля, при задержании он оказал сопротивление.

Пострадавших при наезде госпитализировали. Пострадавшие получили легкие травмы, сообщили в МВД Сербии.

В Белграде уже более четырех месяцев проходят акции протеста. Они начались после того, как на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года обрушился бетонный навес над входом в здание. При обрушении погибли 15 человек, двое получили серьезные травмы. Протестующие требуют наказать ответственных и отправить в отставку руководство страны, в том числе президента Александра Вучича. В конце января о своей отставке объявил премьер-министр Сербии Милош Вучевич.

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