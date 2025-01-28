Премьер-министр Сербии Милош Вучевич уйдет в отставку

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич решил уйти в отставку, сообщают газета «Вечерне новости» и «Политика».

Вучевич проведет внеочередную пресс-конференцию в 11 часов в правительстве Сербии (13:00 по Москве).

С осени 2024 года в Сербии проходят протесты, начавшиеся после обрушения бетонного навеса над входом в здание железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад под Белградом. При обрушении 15 человек погибли, еще двое получили серьезные травмы. Протестующие с тех пор требовали наказать ответственных и отправить в отставку власти страны, включая президента Александра Вучича.

Читайте также

Обрушение навеса на вокзале в Нови-Саде привело к самым массовым протестам в Сербии в XXI веке. Почему? «Медуза» рассказывает, чего добиваются сербы, которые уже три месяца каждый день выходят на улицу

Читайте также

Обрушение навеса на вокзале в Нови-Саде привело к самым массовым протестам в Сербии в XXI веке. Почему? «Медуза» рассказывает, чего добиваются сербы, которые уже три месяца каждый день выходят на улицу