Россия атаковала объекты энергетики в трех регионах Украины. Город Черноморск был полностью обесточен

Вооруженные силы РФ нанесли удар по энергетическим объектам в Днепропетровской и Одесской областях Украины в ночь на 15 марта, из-за чего часть жителей осталась без электричества, сообщила пресс-служба украинской энергетической компании ДТЭК. Там отметили, что объекты энергетики получили «существенные повреждения».

В компании «Укрзалізниця» заявили, что российские военные атаковали железнодорожную энергетическую инфраструктуру в Днепропетровской и Запорожской областях, из-за чего на несколько часов возникли задержки в движении ряда поездов.

В Одесской области в результате атаки ударных дронов в ночь на 15 марта оказался полностью обесточен 60-тысячный город Черноморск, сообщили власти региона. К утру газо- водо- и теплоснабжение в городе осуществлялось в штатном режиме. По информации администрации, в регионе в результате атак ранены два местных жителя.

Власти Днепропетровской области сообщили, что в результате российской атаки возникли перебои с водоснабжением в Синельниково, Павлограде, Терновке, Першотравенске. Кроме того, войска РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, ранения получили 14 человек, в том числе двое детей.

В Чернигове, по информации властей, под российский удар попал жилой квартал, из-за чего повреждения получили многоквартирный дом и частные дома, а также около 10 автомобилей. В Киевской области повреждены семь частных домов в Белоцерковском районе.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что российские военные в ночь на 15 марта применили 178 ударных беспилотников типа «Шахед» и дронов-имитаторов, а также две баллистические ракеты, выпущенные из комплекса «Искандер-М». Силы ПВО сбили 130 ударных беспилотников, еще 38 «локационно потеряны» и упали без негативных последствий. В результате российской атаки, по данным ВСУ, пострадали Днепропетровская, Харьковская, Одесская, Сумская, Черниговская и Киевская области.

Обновление. В Минобороны РФ заявили в ходе брифинга для журналистов, что ВС РФ нанесли поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры и энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины.