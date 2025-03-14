Войска РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Более десяти человек ранены

Обновление. По последним данным местных властей, в результате обстрела Кривого Рога пострадали 12 человек, среди пострадавших — двое детей.

Российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, попав по центру жилого квартала, заявил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.

Восемь человек получили ранения при обстреле. Пятеро пострадавших госпитализированы.

В результате удара произошло несколько пожаров, которые уже потушили. Повреждены три многоквартирных дома и городские коммуникации, разрушены «объекты бизнеса». Лысак опубликовал фотографию одного из пострадавших зданий.

Глава Совета Кривого Рога Александр Вилкул рассказал, что, по предварительным данным, войска РФ обстреляли город баллистическими ракетами «Искандер-М», попав по зданию ночного клуба и объекту гражданской инфраструктуры.

Вечером 14 марта российские военные также атаковали Херсонскую область, применив восемь авиабомб, сообщила прокуратура региона. В Херсоне в результате удара погиб 43-летний мирный житель. Еще один человек получил ранения. Местные власти сообщают о троих раненных.

В поселке Текстильное ранения получил 14-летний подросток. Повреждены частные дома, транспортные средства и другая гражданская инфраструктура.