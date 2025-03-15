«Нарушение профессиональных прав». Федеральная палата адвокатов РФ — о том, что в колонии прослушивали свидания Навального с адвокатами
Федеральная палата адвокатов РФ назвала нарушением то, что свидания политика Алексея Навального и его адвокатов прослушивали в колонии. Палата выпустила такое заявление 13 марта, первым на него обратил внимание журналист Алексей Венедиктов.
В заключении комиссии по защите прав адвокатов, которое подписал Генри Резник, рассматривается приговор, который Петушинский суд Владимирской области вынес 17 января в отношении адвокатов Навального Вадима Кобзева, Алексея Липцеру и Игоря Сергунина. Им назначили от трех с половиной до пяти с половиной лет колонии по делу об участии в «экстремистском сообществе».
Комиссия палаты адвокатов назвала «беспрецедентным» для России и СССР разрешение на прослушивание свиданий Навального с адвокатами, выданное Владимирским областным судом. «Сама возможность законного прослушивания свидания адвокатов с подзащитными наедине подтачивает фундаментальную основу адвокатской профессии», — говорится в заключении.
«Комиссия приходит к выводу о нарушениях профессиональных прав адвокатов Кобзева В.Д. и Липцера А.Е., выразившихся в прослушивании их свиданий наедине с осужденным Н. в исправительной колонии», — говорится в заключении.
Как отмечает «Медиазона», Федеральная палата адвокатов не стала комментировать законность приговора Кобзеву, Липцеру и Сергунину.
Соратники Алексея Навального в декабре 2024 года опубликовали видеозаписи, которые были сняты скрытой камерой во время встреч политика с адвокатами в колонии. В одном фрагменте Навальный разговаривает с адвокатами Ольгой Михайловой и Вадимом Кобзевым, в другом — с Алексеем Липцером.