«Верстка» сообщила, что латвийская AirBaltic закупала топливо в России после начала войны. Авиакомпания это отрицает

Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic «физически не могла закупать топливо в России», в этом не было необходимости. Об этом заявил старший вице-президент AirBaltic по юридическим вопросам Имантс Янсонс, его слова приводит Delfi.

Янсонс прокомментировал публикацию «Верстки» за 13 марта, в которой говорилось, что AirBaltic, вероятно, закупала авиационный керосин для самолетов у российской компании «Татнефтьавиасервис» вплоть до марта 2024 года, нарушая санкции Евросоюза. Издание пришло к такому выводу, изучив российскую закрытую таможенную базу и данные торговых операций.

Из этих данных, как утверждает «Верстка», следует, что авиакомпания с февраля 2022 года и как минимум до марта 2024 года пыталась провести 28 закупок топлива из России. 13 раз это прошло успешно, еще 15 деклараций в базе помечены как отмененные. Две успешные закупки состоялись в феврале и марте 2022 года по контрактам с «Газпромнефть-Аэро». Остальные 11 в источниках датированы 2023 годом, а отправителем указана компания «Татнефтьаэросервис».

Из таможенных документов также можно узнать код транспорта, которым перевозят товар. Почти во всех обнаруженных «Версткой» случаях это поле пустует, но в девяти закупках вписан код «40», то есть воздушный транспорт. По словам эксперта в области таможенного контроля, товары могли экспортировать из России по воздуху в третью, промежуточную страну, а оттуда - доставить в Латвию на любом другом виде транспорта.

Янсонс на пресс-конференции 14 марта заявил, что сразу после начала российско-украинской войны AirBaltic остановила все рейсы в Россию, в результате у компании не было необходимости закупать топливо в российских аэропортах, как это происходило ранее. По словам вице-президента компании, платежи за топливо проходят через латвийские банки, что является дополнительным фильтром.

Он признал, что одна из упомянутых в статье компаний была партнером AirBaltic в тот период, когда авиакомпания выполняла рейсы в Казань. Кроме того, «Газпромнефть-Аэро» получала платежи от AirBaltic в январе и апреле 2022 года, в том числе за заправку самолетов в Лиссабоне. Но все эти сделки были проведены до вступления в силу режима санкций.

Пресс-секретарь AirBaltic Аугустс Зилбертс допустил, что публикация «Верстки» является частью кампании по дискредитации и не исключил, что перевозчик обратится в правоохранительные органы.

В сентябре 2023 года The Insider выпустил расследование, из которого следовало, что после начала полномасштабной войны в Украине из Латвии в Россию были импортированы микросхемы на миллионы. По данным издания, продукцию предприятий, созданных на базе Рижского завода полупроводниковых приборов (РЗПП), закупало российское ООО «Компания Леста-М», которое поставляло латвийские микросхемы предприятиям военно-промышленного комплекса РФ.