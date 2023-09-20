The Insider: поставщик российского ВПК после начала войны закупил в Латвии микросхем на миллионы евро

После начала полномасштабной войны в Украине из Латвии в Россию были импортированы микросхемы на миллионы евро, говорится в расследовании The Insider.

По данным издания, продукцию , созданных на базе Рижского завода полупроводниковых приборов (РЗПП), закупало российское ООО «Компания Леста-М», которое поставляло латвийские микросхемы предприятиям военно-промышленного комплекса РФ. The Insider уточняет, что совладельцем «Леста-М» является Петр Шумов, ранее возглавлявший ООО «Альфа» — российское представительство РЗПП.

Журналисты выяснили, что ключевым торговым партнером «Леста-М» был Научно-исследовательский институт электронных приборов (НИИЭП), с которым компания заключила контрактов на 43 миллиона рублей. The Insider уточняет, что НИИЭП входит в состав «Ростеха» через концерн «Техмаш». Институт участвовал, среди прочего, в разработке ракетных комплексов «Кинжал» и «Искандер».

Кроме того, «Леста-М» поставляла продукцию РЗПП Ижевскому электромеханическому заводу «Купол» (производит зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2Э»), Уфимскому приборостроительному производственному объединению (выпускает бортовые приборы для Су-27), Уральскому оптико-механическому заводу (производит оптико-локационные станции для военных самолетов) и другим компаниям военно-промышленного комплекса.

Всего «Леста-М», по данным журналистов, заключила госконтрактов на поставку микросхем из Латвии на более чем 80 миллионов рублей. В то же время источники издания в ВСУ сообщили, что в сбитых российских ракетах таких микросхем еще не находили.

«Пока неясно, использовались ли эти микросхемы при производстве ракет, но они точно могут использоваться [для военных целей], так как похожие по параметрам устройства обнаруживались, в частности, в „Кинжалах“, С-300 и X-59», — пишет The Insider.

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