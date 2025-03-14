Стоимость фьючерса на золото с продажей в апреле впервые в истории превысила отметку 3000 долларов за , следует из данным фьючерсной товарной биржи Comex.

Цена золота обновила исторический максимум в ночь на 14 марта. К 7:31 мск стоимость фьючерса на золото достигла отметки 3005 долларов за унцию, но в дальнейшем снизилась. На момент публикации этой заметки золото торговалось на уровне 2998 долларов.

Рост цены золота произошел на фоне падения американского фондового рынка. За последний месяц фондовый индекс S&P 500 упал почти на 10%, причем только за последнюю неделю (с 7 по 13 марта) индекс снизился на 4,3%.

Стоимость золота в 2024 году 40 раз обновляла рекорд, сообщал Всемирный совет по золоту (World Gold Council)

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