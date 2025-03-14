Художница Людмила Разумова, осужденная по делу о «фейках» про армию, объявила о прекращении сухой голодовки. Она держала ее около двух недель

Художница Людмила Разумова, осужденная на семь лет колонии по обвинению в распространении «фейков» про армию и вандализме из-за антивоенных граффити, объявила о прекращении сухой голодовки. Об этом пишет телеграм-канал поддержки Разумовой со ссылкой на ее письмо из колонии.

«12 марта, конец голодовки — черт бы ее побрал!» — цитирует письмо Разумовой группа поддержки. Других подробностей не приводится.

Сухую голодовку 58-летняя Разумова, отбывающая срок в ИК-5 в Тверской области, объявила 28 февраля из-за давления со стороны администрации колонии и ухудшения состояния своего здоровья в заключении. С момента прибытия в колонию Разумову не менее семи раз отправляли в штрафной изолятор и как минимум дважды — в помещение камерного типа.

В марте 2022 года Разумову и ее мужа Александра Мартынова задержали и отправили в СИЗО, а спустя год, в марте 2023-го, приговорили к реальным срокам по делу о распространении «фейков» про армию и вандализме. Поводом для дела стали антивоенные надписи, сделанные на стенах домов в нескольких населенных пунктах Тверской области и посты в «Одноклассниках», в которых были видео о преступлениях российских военных. Разумова получила семь лет, Мартынов — шесть с половиной лет колонии общего режима. «Мемориал» признал супругов политзаключенными.

Читайте также

«Украина, прости нас» История художницы Людмилы Разумовой и ее мужа Александра Мартынова. После начала вторжения они рисовали в своем поселке антивоенные граффити, а теперь получили срок за «вандализм» и «фейки»

Читайте также

«Украина, прости нас» История художницы Людмилы Разумовой и ее мужа Александра Мартынова. После начала вторжения они рисовали в своем поселке антивоенные граффити, а теперь получили срок за «вандализм» и «фейки»