Главреда «Вечерних ведомостей» в Екатеринбурге Владислава Постникова второй раз подряд арестовали по обвинению в «демонстрации экстремистской символики»

Ленинский суд Нижнего Тагила арестовал на 14 суток главного редактора издания «Вечерние ведомости» из Екатеринбурга Владислава Постникова по обвинению в «демонстрации экстремистской символики» (часть 1 статьи 20.3 КоАП), сообщает «Медиазона».

Поводом к административному преследованию журналиста послужили два поста в его телеграм-канале, в которых полиция обнаружила символику Национал-большевистской партии, а также штабов Алексея Навального. Оба эти политических объединения объявлены властями РФ экстремистскими и запрещены на территории России.

Ранее 1 марта Кировский суд Екатеринбурга арестовал Постникова на 14 суток по такому же обвинению из-за другого поста в его телеграм-канале с символикой штабов Навального. Журналиста доставили в суд для рассмотрения второго административного дела сразу же после его освобождения 14 марта из спецсприемника Нижнего Тагила. «Вероятно, был организован „карусельный“ арест», — отмечает «Медиазона».

В Уголовном кодексе есть статья за неоднократную «пропаганду или демонстрирование символики экстремистских организаций» (282.4 УК), по которой человеку, подвергавшемуся наказанию по статье 20.3 КоАП, может грозить вплоть до четырех лет лишений свободы.

Журналисты «Вечерних ведомостей» считают, что дело в отношении их главного редактора «спущено» из областного главка МВД.

К лету 2024 года «Вечерние ведомости» получили не менее 54 протоколов о «дискредитации» армии из-за новостей об антивоенных акциях. В общей сложности их оштрафовали на один миллион рублей. Деньги на уплату журналистам помогли собрать читатели.

В ноябре 2023 года прокуратура вынесла предупреждение изданию «Вечерние ведомости», найдя в публикациях журналистов «экстремистские» высказывания и «недостоверную общественно значимую информацию». Ведомство пригрозило изданию закрытием.