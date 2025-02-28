В Екатеринбурге задержали главреда издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали главного редактора издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова. Об этом он сам сообщил в телеграм-канале.

По его словам, полицейские заявила, что собираются составить на него протокол о пропаганде запрещенной символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП).

«Очевидно, хотят за что-то напакостить, отправив под административный арест (статья предполагает до 15 суток)», — написал Постников.

Екатеринбургское издание Itʼs my city сообщило, что 28 февраля Постников должен был выступить на мероприятии в баре «Молодость», «посвященном уральской идентичности».

К лету 2024 года «Вечерние ведомости» получили не менее 54 протоколов о «дискредитации» армии из-за новостей об антивоенных акциях. В общей сложности их оштрафовали на один миллион рублей. Деньги на уплату журналистам помогли собрать читатели.

В ноябре 2023 года прокуратура вынесла предупреждение изданию «Вечерние ведомости», найдя в публикациях журналистов «экстремистские» высказывания и «недостоверную общественно значимую информацию». Ведомство пригрозило изданию закрытием.