США не продлили разрешение на расчеты за энергоносители с банками РФ, попавшими под санкции. По данным Fox News, это «переговорная тактика»

Президент США Дональд Трамп не продлил действие лицензии Минфина Соединенных Штатов, которая позволяла иностранным компаниями проводить расчеты за энергоресурсы РФ через российские банки, попавшие под санкции.

Речь идет о генеральной лицензия 8L (pdf.), разрешающей транзакции с несколькими подсанкционными банками из РФ при расчете за нефть, газ, уголь и другие энергоресурсы. Среди таких банков — Сбер, ВТБ, Альфа-банк и Центральный банк РФ. Документ был выдан еще администрацией президента США Джо Байдена. Срок действия документа истек 12 марта.

О том, что Трамп не продлил действие документа, стало известно накануне. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News сообщила, что президент, по ее информации, не продлил действие лицензии. Она пообещала уточнить ситуацию, но затем комментариев из администрации Трампа не последовало.

Представитель Минфина США 13 марта подтвердил Reuters, что срок действия лицензии истек.

Корреспондент Fox News Эдвард Лоуренс отмечает, что теперь европейские страны не смогут покупать российские энергоресурсы. По словам источника журналиста, непродление лицензии — это «переговорная тактика» для завершения российско-украинской войны.

По данным западных изданий, чиновники США занимаются разработкой вариантов смягчения санкций, которые были введены в отношении России после начала полномасштабного вторжения в Украину. Главным условием ослабления ограничений источники СМИ называют согласие России заключить мирное соглашение с Украиной. В случае нежелания Москвы прекращать боевые действия в Украине и вести переговоры с Киевом президент США Дональд Трамп грозил России «масштабными санкциями».

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