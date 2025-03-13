Дизайнер Демна Гвасалия стал новым креативным директором Gucci

Грузинский дизайнер Демна Гвасалия стал новым креативным директором модного дома Gucci. На этой должности он сменил итальянского дизайнера Сабато де Сарно.

43-летний Гвасалия, как сообщается в соцсетях бренда, приступит к работе в начале июля. 6 июля он проведет последний показ в Balenciaga, пишет Vogue Business. Кто займет его пост, объявят позже.

«Я очень рад присоединиться к семье Gucci. Для меня большая честь внести свой вклад в развитие дома, который я глубоко уважаю и которым давно восхищаюсь», — цитирует издание Гвасалию.

Уроженец Грузии Демна Гвасалия с 2015 года был креативным директором Balenciaga. Он также один из основателей Vetements — Демна и его брат Гурам открыли бренд в 2014 году. Vetements, известный экстравагантными показами и высокими ценами, быстро завоевал популярность, уже через год глянцевые издания назвали его «самым интересным событием в мире моды».

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