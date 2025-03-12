В Одессе сообщили о ракетном ударе по сухогрузу с зерном, нанесенному российскими войсками в момент переговоров Украины и США

Российские войска вечером 11 марта нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одессы, подбив иностранный сухогруз, заявил глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По предварительной информации, погибли четыре члена экипажа. Еще один моряк получил ранения, утверждает Братчук. Он сослался на администрацию морских портов Одессы, однако пост с сообщением об ударе был удален из соцсетей. Издание «Думская» утверждает, что удар был нанесен ракетой «Искандер-М» с кассетной боевой частью.

По данным MarineTraffic, поврежденный сухогруз MJ Pinar ходит под флагом Барбадоса и находится в управлении у греческого оператора. Последние данные о местонахождении судна были получены 3 марта, тогда он находился в Черном море восточнее Одессы.

Профильное издание The Maritime Executive сообщает, что в Одессе судно загружало 30 тысяч тонн пшеницы. На его борту после удара произошел пожар, в результате которого погибли три сирийца и один украинец, пишет The Maritime Executive. Численность экипажа составляла 12 человек.

По словам вице-премьера по восстановлению Украины Алексея Кулебы, самому молодому погибшему было 18 лет, старшему — 24 года. Он утверждает, что все они были сирийцами. Еще два человека, как пишет Кулеба, получили ранения. Сухогруз в момент удара, по его словам, загружал пшеницу для экспорта в Алжир. При ударе также были повреждены еще одно судно, причалы и склады для хранения зерна, добавил Кулеба.

В этот же день, как сообщала администрация морских портов Украины, в Одессе принимали делегацию Всемирной продовольственной программы, приехавшими, чтобы обсудить работу Одесского порта в условиях войны.

Кроме того, в ночь на 12 марта российские войска атаковали Кривой Рог, сообщил глава областной военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. В результате атаки погиб один человек, это 47-летняя местная жительница, уточнил Лысак. Еще два человека пострадали.

Также атаке беспилотников со стороны российских войск вечером 11 марта подвергся Днепр, сообщил Лысак. Возникло несколько пожаров, повреждены около 10 частных домов. О пострадавших сообщений не поступало.

Вечером 11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии завершились переговоры Украины и США. По их итогам Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, предложенное США, а Вашингтон восстановил военную помощь и обмен разведданными. После переговоров Дональд Трамп заявил, что США и Россия встретятся для обсуждения перемирия в Украине в ближайшие дни, а сам он позвонит Владимиру Путину «на этой неделе», и если тот согласится на прекращение огня, это будет «75% пути» к миру в Украине.

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