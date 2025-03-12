Офис президента Украины: обсуждение деталей о временном прекращении огня начнется после 17 марта

Временный 30-дневный режим прекращения огня в российско-украинской войне начнут обсуждать «на следующей неделе», то есть в период с 17 по 23 марта. Об этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил журналистам в ночь на 12 марта после американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии, сообщает «Укринформ».

«На следующей неделе, мы уже договорились, что на техническом экспертном уровне команды начнут говорить обо всех деталях», — сказал Ермак.

Он отметил, что США должны обсудить с российской стороной предложения, наработанные во время американо-украинских переговоров. «После этой встречи ключ сегодня — именно у российской стороны. И весь мир будет видеть, кто хочет мира, а кто не хочет и только об этом говорит», — заявил Ермак.

В ходе переговоров в Саудовской Аравии, прошедших 11 марта, представители Украины согласились на предложение США ввести временный режим прекращения огня сроком 30 дней. Власти США также пообещали немедленно возобновить поставки оружия Украине, прерванные в последние дни, а также обмен разведывательной информацией. США пообещали передать результаты переговоров России.

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