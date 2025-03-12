Более 150 пассажиров поезда, захваченного сепаратистами в Пакистане, освобождены. В момент нападения в нем находились больше 400 человек
Пакистанским службам безопасности удалось освободить 155 пассажиров поезда, захваченного сепаратистами из «Освободительной армии Белуджистана». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Десятки людей все еще остаются в заложниках, точное число пассажиров поезда неизвестно.
Сепаратисты накануне объявили, что будут убивать заложников, если в течение 48 часов не будут освобождены политические заключенные и активисты из Белуджистана, которые, по утверждению группировки, были похищены пакистанскими военными.
«Освободительная армия Белуджистана» заявила, что удерживает в заложниках 214 человек. По информации Reuters, в поезде на момент нападения находились 425 пассажиров. Сколько боевиков напали на поезд, неизвестно. Источник агентства в службах безопасности Пакистана заявил, что убито 27 нападавших.
BBC News со ссылкой на местные СМИ пишет, что 17 человек из числа освобожденных заложников ранены, их госпитализировали. По информации источника издания в пакистанской армии, в поезде ехали более 100 пакистанских военнослужащих.
Сепаратисты напали на поезд 11 марта. Они ранили машиниста и взяли в заложники пассажиров.
Белуджистан — регион на востоке Иранского нагорья, поделенный между современными Ираном, Пакистаном и Афганистаном. Конфликт в Белуджистане начался в 1948 году, когда в результате ухода Великобритании из региона было образовано государство Пакистан, основную роль в котором играли пенджабцы. Белуджи своего государства не получили. Действующие в регионе сепаратистские группировки требуют независимости Белуджистана.