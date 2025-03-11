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В Пакистане сепаратисты обстреляли поезд и взяли в заложники сотни пассажиров

Источник: Reuters

Сепаратисты из «Освободительной армии Белуджистана» обстреляли пассажирский поезд на юго-западе Пакистана, ранив машиниста и взяв в заложники пассажиров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление группировки. 

Поезд направлялся из города Кветта в пакистанскую провинцию Хайбер-Пахтунхве. 

AFP со ссылкой на чиновника Кветты сообщает, что в заложниках у боевиков находятся более 450 пассажиров. 

Белуджистан — малонаселенный регион на востоке Иранского нагорья, поделенный между современными Ираном, Пакистаном и Афганистаном. Основную часть его населения составляют белуджи — народ иранской группы, представители которого, в основном, исповедуют ислам суннитского толка.  

Конфликт в Белуджистане продолжается больше полувека — он начался в 1948 году, когда в результате ухода Великобритании из региона было образовано государство Пакистан, основную роль в котором играли пенджабцы. Белуджи своего государства не получили. Действующие в регионе сепаратистские группировки борются за независимость Белуджистана.