«Мяч на стороне России». Госсекретарь США заявил, что предложение о прекращении огня будет передано российской стороне

После переговоров украинской и американской делегации в Саудовской Аравии «мяч на стороне России», заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Мы сейчас передадим это предложение российской стороне и надеемся, что они скажут „да“ миру. Мяч теперь на их стороне», — сказал Рубио. По его словам, президент США хочет, чтобы война закончилась, и сегодня Украина «сделала конкретный шаг в этом направлении». «Мы надеемся, что русские ответят взаимностью», — добавил госсекретарь.

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Украина «совершенно очевидно» разделяет видение мира президента США и его «решимость положить конец боевым действиям».

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