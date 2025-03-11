Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте задержан по ордеру Международного уголовного суда

Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте, руководивший страной в 2016-2022 годах, задержан 11 марта в аэропорту Манилы по ордеру Международного уголовного суда (МУС), сообщает Associated Press, ссылаясь на заявление властей Филиппин.

Дутерте задержали после того, как он прилетел на самолете из Гонконга. Полиция взяла его под стражу по ордеру МУС, который расследует в отношении Дутерте дело о преступлениях против человечности, совершенных во время начатой им «войны с наркопреступностью», сообщил офис президента страны Фердинанда Маркоса.

По прибытии генеральный прокурор вручил бывшему президенту уведомление МУС об ордере на арест за преступления против человечности.

В ордере на арест, который МУС 7 марта направил властям Филиппины, говорилось, что «есть разумные основания полагать», что репрессии бывшего президента «были широкомасштабными и систематическими», а в результате нападений, совершенных в течение нескольких лет, были убиты тысячи человек. МУС просил задержать Дутерте, чтобы обеспечить его явку в суд, поскольку бывший президент может проигнорировать повестку на судебное заседание.

Как отмечает AP, во время задержания к Дутерте не допустили его адвокатов, помощников и врачей. Близкий соратник Дутерте сенатор Бонг Го заявил, что власти нарушили конституционные права бывшего президента.

Пока неясно, где содержится Дутерте после задержания, и когда его доставят в Европу для передачи МУС. Власти Филиппин отметили, что 79-летний Родриго Дутерте находится в добром здравии.

Международный уголовный суд расследует дело в отношении Родриго Дутерте из-за убийств, совершенных во время «войны с наркопреступностью». Расследование касается преступлений, совершенных в период с ноября 2011 года, когда он был мэром южного города Давао, и по март 2019-го, когда Филиппины отозвали ратификацию Римского статута — договора, учреждающего МУС. По данным правозащитников, в ходе операций по борьбе с наркотиками во время президентства Дутерте в 2016-2022 годах были убиты более 12 тысяч человек.

Администрация Дутерте в 2021 года потребовала приостановить расследование Международного уголовного суда, заявив, что власти Филиппин проводят собственное расследование, а у МУС нет на это полномочий. Однако судьи МУС в 2023 году отклонили возражения Дутерте.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший, сменивший Дутерте на посту президента в 2022 году, решил не присоединяться к Международному уголовному суду, но заявил, что будет готов сотрудничать, если МУС попросит взять Дутерте под стражу.

Международный уголовный суд ранее выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

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