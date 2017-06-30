На Филиппинах придумали, как скрывать реальный масштаб убийств «наркоторговцев» Тела погибших свозят в больницы под видом пострадавших

Полиция Филиппин нашла способ скрывать массовые убийства людей, происходящие в рамках «войны с наркопреступностью». Как выяснило агентство Reuters, сотрудники полиции отвозят в больницы тела людей, убитых в перестрелках, под видом пострадавших, которых они пытаются спасти. Врачи констатируют их смерть и не задают лишних вопросов. За год антинаркотической кампании на Филиппинах погибли уже несколько тысяч человек. «Медуза» рассказывает, что удалось узнать журналистам Reuters.

«Война с наркопреступностью» на Филиппинах началась со вступлением в должность нового президента страны Родриго Дутерте — это произошло в июне 2016 года. В своей инаугурационной речи он заявил о планах победить торговлю наркотиками и убить всех дилеров. Вскоре после этого в стране начались массовые убийства: СМИ сообщали о внесудебных казнях людей; полиция и «народные дружины» на месте стреляли во всех, кого подозревали в наркоторговле. За год «антинаркотической кампании» погибли несколько тысяч человек.

Филиппинские полицейские нашли способ скрывать убийства, говорится в расследовании Reuters. Жертв доставляют в больницы — так правоохранительные органы имитируют попытку спасти жизнь пострадавшим в перестрелке. В действительности спасти людей к этому моменту уже невозможно; врачам остается лишь констатировать смерть.

Из отчетов полиции Манилы и Кесон-сити следует, что за первые восемь месяцев «антинаркотической кампании» после полицейских операций в больницы доставили 301 человека; выжили только двое. Данные свидетельствуют, что количество таких случаев росло каждый месяц. В июле 2016 года, когда началась «война с наркопреступностью», были зарегистрированы всего 10 смертей по прибытию в больницу (13% от всех убийств за первый месяц кампании); в январе 2017-го — уже 51 такой случай (85%). Цифры росли по мере увеличения и ужесточения критики в адрес Дутерте со стороны международного сообщества.

По словам высокопоставленного полицейского из Манилы, который говорил с агентством на условиях анонимности, сотрудники правоохранительных органов специально избрали такую тактику, поскольку она помогает избежать внимания СМИ и скрыть следы преступлений.

В больницах не интересуются причинами произошедшего и не задают полицейским никаких вопросов, даже если тела поступают к врачам уже с трупным окоченением (наступает через несколько часов после смерти). Доктора всего лишь констатируют смерть, а затем отправляют тела в морг. «Мне жаль, что это так бессердечно прозвучит, но это так. Меня беспокоит только здоровье пациента. Я не занимаюсь расследованиями», — объяснил Вилли Салюдарес, исполняющий обязанности главы отделения скорой помощи «Восток Авеню Медикал Сентер» в Кесон-Сити.

Четыре доктора рассказали журналистам, что характер повреждений на телах погибших не подтверждает версию о случайных убийствах во время перестрелок. У многих жертв были обнаружены пулевые отверстия в голове и в области сердца; у некоторых — следы от пули, прошедшей сквозь подбородок и вышедшей в области затылка. В некоторых случаях в людей очевидно стреляли с небольшого расстояния. Все это говорит о том, что убийства были преднамеренными.

В полиции настаивают, что сотрудники правоохранительных органов никогда не стреляют первыми, а огонь на поражение открывают лишь для самозащиты (при этом еще в расследовании Reuters 2016 года говорилось, что во время «антинаркотических операций» на Филиппинах в перестрелках убивают 97% подозреваемых). Кроме того, в полиции подчеркивают, что сразу везут пострадавших в больницы, а не через несколько часов после перестрелки.

«Антинаркотическую кампанию», организованную новым президентом Филиппин, осуждали ООН, Евросоюз и США. Родриго Дутерте ответил на обвинения в нарушении прав человека серией скандальных заявлений — например, он послал к черту Барака Обаму, когда тот еще был американским президентом.