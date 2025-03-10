Власти Чечни (через телеграм) призвали разблокировать в республике телеграм

Власти Чечни предложили пересмотреть решение о блокировке мессенджера Telegram в регионе. Об этом в своем телеграм-канале 10 марта заявил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Он назвал блокировку мессенджера в регионе «абсолютно необоснованной». «Если это не предвзятое отношение, чем обусловлен выбор именно Чеченской Республики? Чем ситуация в Чеченской Республике отличается от других субъектов России? Разве в нашем регионе есть информационные риски, которых нет в других регионах страны?» — заявил министр.

«Блокировка любой платформы из-за деятельности отдельных провокаторов нерациональна», — считает Дудаев. Он отметил, что вместо блокировки следует «разработать стратегию борьбы с такими явлениями на данной платформе» (о каких явлениях идет речь, он не уточнил). Дудаев добавил, что Чечня — «один из самых безопасных регионов России».

«Мы настоятельно призываем пересмотреть это решение, учитывая что жители региона имеют такое же право на получение и распространение информации, как и другие граждане нашей страны», — заявил министр.

Мессенджер Telegram заблокирован в Чечне, Дагестане и Ингушетии с октября 2024 года. Внимание к этому 8 марта привлек министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов. По его словам, решение о блокировке «принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов». «Его часто используют недруги, пример этому — беспорядки в аэропорту Махачкалы», — заявил министр. Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин заявил, что мессенджер заблокировали из-за того, что он «активно использовался в этих регионах для координации беспорядков».

Представители властей Чечни, Дагестана и Ингушетии, в том числе главы трех упомянутых республик, после начавшейся блокировки продолжили активно использовать телеграм.