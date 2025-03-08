Министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов заявил, что в республике заблокирован мессенджер Telegram по решению федеральных властей. Его слова приводит РИА Дагестан.

Он утверждает, что мессенджер также блокируется в Чечне.

«Решение о блокировке принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов. Его часто используют недруги, пример этому — беспорядки в », — сказал министр.

Гамзатов добавил, что в дальнейшем мессенджер могут разблокировать, «но пока есть хорошие аналоги, например, „ВК“».

Издание «Черновик» напоминает, что мессенджер Telegram блокируется в Дагестане, Чечне и Ингушетии уже около полугода. О сбоях в работе мессенджера сообщалось в середине октября 2024 года. В начале декабря жители Дагестана, Ингушетии и Чечни пожаловались на проблемы с доступом к зарубежным сайтам, в том числе различных мессенджерам. Один из крупнейших в Дагестане провайдеров, компания Ellco, сообщал, что ограничения доступа связаны с проводимыми Роскомнадзором учениями «по отработке сценариев отключения доступа к зарубежному сегменту сети интернет».