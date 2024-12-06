Жители Дагестана и Ингушетии пожаловались на проблемы с доступом к сети. Провайдеры сообщили, что РКН тестирует отключение «зарубежного сегмента» интернета

Жители Дагестана, Ингушетии и Чечни пожаловались на проблемы с доступом к зарубежным сайтам, пишет газета «Черновик».

По данным газеты, жители не могут зайти на ресурсы, «хоть как-то связанные с зарубежным контентом», в том числе и через VPN. Читатели «Черновика» сообщают о проблемах с доступом к Telegram, YouTube и Google. Некоторые не могут воспользоваться «Яндекс Go» для вызова такси.

«Радио Свобода» со ссылкой на источники, находящиеся в Дагестане, сообщает о перебоях в работе мессенджеров WhatsApp и Telegram.

Один из крупнейших в Дагестане провайдеров, компания Ellco, сообщила, что ограничения доступа, наблюдаемые с 16:00, связаны с проводимыми Роскомнадзором учениями «по отработке сценариев отключения доступа к зарубежному сегменту сети интернет». В компании ожидают, что восстановление доступа произойдет только через сутки — в 16:00 7 декабря.

О временной блокировке зарубежных ресурсов и проведении учений также сообщает дагестанский провайдер R-Line.

В Роскомнадзоре заявили, что в ходе учений совместно с операторами связи «выявляется эффективность работы ключевой замещающей инфраструктуры в случае преднамеренного отключения извне российского сегмента сети интернет». Подобные проверки, отметили в ведомстве, проводятся ежегодно.