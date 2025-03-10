Ликвидная часть Фонда национального благосостояния сократилась до минимума за шесть лет

Ликвидная часть российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) по состоянию на 1 марта составила в рублевом эквиваленте около 3,4 триллиона рублей. Это минимум с середины 2019 года и почти в 2,5 раза меньше, чем было в начале 2022 года, пишет РБК.

Ликвидная часть ФНБ состоит из средств, не размещенных в каких-либо финансовых активах (например, акциях или облигациях), которые хранятся на счетах Банка России и номинированы в рублях, юанях и золоте.

Сокращение ликвидной части ФНБ связано с тем, что юани и золото были обменяны на 1,3 триллиона рублей для покрытия дефицита федерального бюджета, а еще более 290 миллиарда рублей были вложены в облигации госпредприятий и направлены на депозиты в ВЭБ.РФ для финансирования инфраструктурных проектов. В Минфине РФ подтвердили РБК направление средств ФНБ на эти цели.

В ближайшее время, напоминает издание, ФНБ вновь пополнится. В 2025 году, как анонсировал Минфин, в фонд поступят 1,3–1,4 триллиона рублей за счет дополнительных нефтегазовых доходов.

По словам эксперта Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Эмиля Аблаева, дополнительные доходы будут зачислены на счета ФНБ в Центробанке в мае—июне. «Таким образом, можно ожидать, что к середине года объем ликвидных активов ФНБ достигнет 4,7 триллиона рублей», — сказал он.

Сейчас, согласно бюджетному правилу, в ФНБ направляются дополнительные налоговые доходы от продажи нефти сверх базовой цены в 60 долларов за баррель. При этом если российская нефть будет стоить в интервале 45–47 долларов за баррель, прогнозирует главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец, то ФНБ может исчерпаться в течение года. В случае нехватки средств ФНБ финансирование дефицита, скорее всего, может осуществляться за счет долговых инструментов или приватизации менее крупных госкомпаний, считает Аблаев.

Директор центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов, в свою очередь, отметил, что проблема нехватки финансовых ресурсов в ФНБ есть, и ее придется решать в течение 2025 года. Климанов напомнил, что , созданный в 2008–2009 годах, за два года «исчерпался легко».

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