ФСБ обвинила двух британских дипломатов в «разведывательно-подрывной работе». Их вышлют из России

Двое британских дипломатов, объявила ФСБ, лишены аккредитации в России и должны покинуть страну в течение двух недель.

В сообщении ФСБ, которое цитирует ТАСС, говорится, что это второй секретарь посольства Великобритании в Москве Алкеш Одедра и Майкл Скиннер, муж первого секретаря политического отдела посольства Табасум Рашди.

По версии спецслужбы, при получении разрешения на въезд в Россию они «намеренно указали ложные данные, чем нарушили российское законодательство». Кроме того, ФСБ заявила, что выявила «признаки проведения указанными дипломатами разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности РФ». В итоге МИД России принял решение лишить Алкеша Одедру и Майкла Скиннера аккредитаций, им предписано покинуть Россию в двухнедельный срок.

Других подробностей в ФСБ не приводят.

Обновление. Пресс-секретарь посольства Великобритании в Москве заявил, что «обвинения, выдвинутые сегодня российскими властями против нашего сотрудника и члена семьи, совершенно безосновательны». «Это не первый раз, когда российские власти выдвигают необоснованные и злонамеренные утверждения в адрес наших сотрудников. Мы ответим соответствующим образом», — говорится в сообщении пресс-секретаря, поступившем в адрес «Медузы». В МИД России сообщили, что заявили «решительный протест» представителю британского посольства.

В конце ноября 2024 года ФСБ объявила, что второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор лишен аккредитации, так как указал ложную информацию о себе при получении разрешения на въезд в Россию. По версии спецслужбы, Прайор «сменил на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков», высланных из России в августе 2024 года.

Незадолго до этого ФСБ сообщала, что шестеро сотрудников посольства Великобритании лишены аккредитации и высланы из России, так как в их действиях обнаружены «признаки проведения разведывательно-подрывной работы». Сотрудник ФСБ в эфире «России 24» заявил, что дипломаты проводили встречи с журналистами «Новой газеты», а также правозащитниками из «Гражданского содействия» и «Международного мемориала». МИД Великобритании называл беспочвенными обвинения, выдвинутые РФ в адрес дипломатов.