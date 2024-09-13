Россия выслала шестерых британских дипломатов за «разведывательно-подрывную работу». Им ставят в вину встречи с журналистами и правозащитниками

Федеральная служба безопасности РФ заявила, что получила документальные материалы, которые подтверждают координацию Великобританией «эскалации международной военно-политической обстановки».

На этом основании были лишены аккредитации и высланы из страны шестеро сотрудников посольства Великобритании, находившихся в России по линии директората Восточной Европы и Центральной Азии. В их действиях обнаружены «признаки проведения разведывательно-подрывной работы», утверждает спецслужба.

Телеканал «Россия-24» назвал имена высланных дипломатов: это сотрудники посольства Британии Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кетрин Макдоннал, Томас Джон Хиксон и Блейк Паттел.

Сотрудник ФСБ в эфире канала заявил, что дипломаты проводили встречи с журналистами «Новой газеты», а также правозащитниками из «Гражданского содействия» и «Международного мемориала».

«Мы устали терпеть этот цирк в виде пробежки через всю Москву и через лесопарки, однодневные визиты в соседние города с целью посидеть несколько часов на скамейке в мороз, или многократные смены общественного транспорта и такси с целью скрыть от органов безопасности посещение какого-нибудь слета НКО-иноагентов, занимающихся лоббизмом интересов мигрантов», — цитирует «Интерфакс» слова представителя спецслужбы.

«Классический британский шпионаж, наблюдать за ним забавно, но больше невозможно», — добавил сотрудник ФСБ.