Блогера Александру Митрошину отправили под домашний арест по делу об отмывании денег

Чертановский районный суд Москвы назначил блогеру Александре Митрошиной домашний арест по делу об отмывании средств в особо крупном размере, передает «Медиазона».

Следствие просило для Митрошиной меру пресечения, связанную с лишением свободы. Обвинение возражало и запрашивало домашний арест.

Сама Митрошина также просила о домашнем аресте. «Я скажу простыми словами, я действительно признаю свои ошибки, не собираюсь препятствовать следствию, процессу. О том, что считается легализацией квартиры, была не в курсе, не отрицаю, что так и есть», — сказала блогер.

Митрошину обвиняют по статье об отмывании средств в особо крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК). По версии следствия, она легализовала более 127 миллионов рублей, полученных в результате уклонения от уплаты налогов, через покупку недвижимости в Москве. На допросе Митрошина признала вину в полном объеме, сообщало управление Следственного комитета по Москве.

Митрошина начала вести блог в инстаграме в 2011 году, сейчас у нее более 2,7 миллиона подписчиков. Она рассказывала о фитнесе и питании; запускала курсы по продвижению раскрутке соцсетей, а также касалась темы домашнего насилия.

Впервые претензии к Митрошиной у налоговой возникли в 2023 году. В марте СК возбудил дело об уклонении от уплаты налогов, однако позже она заявила, что полностью погасила долг в размере 127 миллионов рублей. Справка об отсутствии долгов перед налоговой, как стало известно на суде по мере пресечения Митрошиной, есть и в ее нынешнем деле, сообщила «Медиазона».

7 марта 2025 года Митрошину задержали в аэропорту Сочи. С 2022 года она жила в Дубае, а все свое имущество в России продала в рамках погашения налоговой недоимки свыше 200 миллионов рублей, заявил на суде ее адвокат Михаил Мушаилов. Всего, по словам адвоката, Митрошина выплатила в бюджет 666 миллионов рублей. Адвокат утверждает, что в Россию Митрошина прилетела сама, ее никто не искал. По словам собеседника Forbes, перед поездкой юристы Митрошиной сказали ей, что «все хорошо, все вопросы [с налогами] закрыты».