Подозреваемый в убийстве главы района в Алтайском крае умер в больнице

Подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко умер в больнице 9 марта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет.

Руководителя Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко застрелили на выходе из кафе в селе Завьялово 4 марта. После этого подозреваемый в убийстве попытался покончить с собой.

Сообщалось, что его зовут Анатолий Фенин. Это бывший подчиненный Онищенко. Тот отстранил его от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса, с чем Фенин был не согласен.

По факту преступления СК возбудил уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ).